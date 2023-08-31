Голкипер Реала Андрей Лунин вместе с партнерами готовится к матчу 4-го тура Ла Лиги против Хетафе.

Вратарь "сливочных" и сборной Украины стал "жертвой" техники Тони Крооса. Немецкий полузащитник на тренировке Реала забил роскошный гол в ворота Андрея Лунина. Прыжок украинца был эффектным, но бесполезным – бильярдный удар чемпиона мира-2014 в девятку не оставил киперу шансов.

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Напомним, после травмы Тибо Куртуа Лунин начал сезон в качестве основного вратаря Реала, но на третий тур против Сельты вышел Кепа Аррисабалага, арендованный у Челси. По прогнозам, именно у испанца будет больше игровой практики, пока Куртуа будет лечиться. Украинец в большинстве случаев будет исполнять роль дублера.

Матч Реал Мадрид – Хетафе будет сыгран в субботу, 2 сентября. Стартовый свисток раздастся в 17:15 по Киеву.