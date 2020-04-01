"Чемпион мира по картингу": Жиру оригинально отреагировал на критику Бензема

Нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру ответил Кариму Бензема относительно критического замечания по стилю игры.

"Я картинг? Тогда чемпион мира по картингу", – лаконично ответил Жиру в комментарии Befoot.

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Напомним, ранее Бензема сравнил себя и Жиру с Формулой-1 и картингом. Добавим, что Карим не вызывается в ряды чемпионов мира с 2015 года.

Причина – причастность Бензема к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео. Оливье Жиру, в свою очередь, в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной.

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