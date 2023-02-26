Чемпион мира оформил победный дубль в добавленное время – видео роскошных голов и чудо-развязки
Атланта Юнайтед вырвала победу у Сан-Хосе Эрквейкс на последних минутах встречи.
Тьяго Альмада не обязательно самый известный из аргентинских чемпионов мира, но он молодой талантливый игрок, которому всего 21 год. В декабре он стал первым игроком МЛС, выигравшим Кубок мира. Он сыграл в Катаре всего 7 минут против Польши на групповом этапе.
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В ночь с 25 на 26 февраля Альмада продемонстрировал силу своего дальнего удара. Атланта, за которую выступает аргентинец, встречалась с Сан-Хосе в рамках МЛС. Уже в добавленное время Тьяго Альмада забил два удивительных гола, принесших его команде победу в матче.
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