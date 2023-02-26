Тьяго Альмада не обязательно самый известный из аргентинских чемпионов мира, но он молодой талантливый игрок, которому всего 21 год. В декабре он стал первым игроком МЛС, выигравшим Кубок мира. Он сыграл в Катаре всего 7 минут против Польши на групповом этапе.

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В ночь с 25 на 26 февраля Альмада продемонстрировал силу своего дальнего удара. Атланта, за которую выступает аргентинец, встречалась с Сан-Хосе в рамках МЛС. Уже в добавленное время Тьяго Альмада забил два удивительных гола, принесших его команде победу в матче.

Atlanta United were losing 1-0 until 93th minute, then Thiago Almada did this and scored 2 amazing goals on 94th and 99th minute.



pic.twitter.com/m7nlsqEgNq — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) February 26, 2023

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