Чемпион мира оформил феерический дебютный дубль – экс-звезда Ла Лиги унизил голкипера соперника (ВИДЕО)
13:58 - Читати українською
Нападающий Тигрес Анхель Корреа помог команде одолеть Хьюстон в Кубке лиг.
Тигрес поиздевался над Хьюстоном в Кубке лиг. Мексиканский клуб забил четыре мяча, а американцы смогли лишь один гол. Одним из архитекторов победы стал Анхель Корреа.
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Аргентинский вингер забил два гола в матче, которые стали для него дебютными за Тигрес. Сначала Анхель пробил из-за пределов штрафной площадки низом, а во втором тайме Корреа вышел один на один с голкипером, обыграл его и забил свой второй мяч.
Напомним, Корреа летом этого года перешел в Тигрес из Атлетико. Анхель в составе сборной Аргентины добыл титул чемпиона мира.
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