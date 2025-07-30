Тигрес поиздевался над Хьюстоном в Кубке лиг. Мексиканский клуб забил четыре мяча, а американцы смогли лишь один гол. Одним из архитекторов победы стал Анхель Корреа.

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Аргентинский вингер забил два гола в матче, которые стали для него дебютными за Тигрес. Сначала Анхель пробил из-за пределов штрафной площадки низом, а во втором тайме Корреа вышел один на один с голкипером, обыграл его и забил свой второй мяч.

Напомним, Корреа летом этого года перешел в Тигрес из Атлетико. Анхель в составе сборной Аргентины добыл титул чемпиона мира.

️ Angel Correa



Une carrière où il aura couvert l’intégralité de la ligne d’attaque



Ailier des 2 cotés (préférence à droite) 2eme attaquant

AC



l’a ️ pour 8M



À 30 ans c’était typiquement le profil à tenter sur un projet à 2 ans #TeamOMpic.twitter.com/6R70IRwlwT — BAWOAWA (@BAWOAWWA) July 30, 2025