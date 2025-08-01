Чемпион мира официально сменил клуб в Первой лиге
06:30 - Читати українською
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины U-20 Владислав Кучерук оформил свой трансфер в сумскую Викторию.
Перволиговая Виктория из Сум объявила о переходе в команду Владислава Кучерука.
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Кучерук в своей карьере выступал за Черноморец, Зарю, Колос и молодежные команды киевского Динамо. Владислав также был в заявке молодежной сборной Украины на чемпионат мира U-20, который подопечные Александра Петракова выиграли.
Последним клубом 26-летнего голкипера было Прикарпатье. Он перешел на правах свободного агента.
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