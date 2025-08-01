Экс-вратарь Динамо и сборной Украины U-20 Владислав Кучерук оформил свой трансфер в сумскую Викторию.

Перволиговая Виктория из Сум объявила о переходе в команду Владислава Кучерука.

"Были демократические выборы": Черноморец выбрал нового капитана – Ракицкий услышал вердикт

Кучерук в своей карьере выступал за Черноморец, Зарю, Колос и молодежные команды киевского Динамо. Владислав также был в заявке молодежной сборной Украины на чемпионат мира U-20, который подопечные Александра Петракова выиграли.

Последним клубом 26-летнего голкипера было Прикарпатье. Он перешел на правах свободного агента.

"Бартулович не склонен подстраиваться": Крупский – о Металлисте 1925, сотрясении мозга и борьбе за чемпионство