Лион на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Николасом Тальяфико до лета 2027 года. Ранее аргентинец выступал за Лион, но успел стать свободным агентом – переговоры о продлении соглашения каждый раз заходили в тупик.

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Поэтому чемпион мира последние несколько недель тренировался в Амстердаме, где у него до сих пор есть дом, оставшийся со времен выступлений за Аякс.

Клуб Лиги 1, который недавно испытывал финансовые трудности и едва избежал вылета, в следующем сезоне будет участвовать в Лиге Европы. Эта перспектива сыграла значительную роль в решении Тальяфико продлить контракт.

Тальяфико играет за Лион с лета 2022 года. Он сыграл в шести поединках на победном для Аргентины ЧМ-2022, став важной частью коллектива.