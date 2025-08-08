Ланс на своем официальном сайте объявил о переходе Флориана Товена. 32-летний форвард подписал контракт с "красно-золотыми" до 2028 года.

ПСЖ завершил переход Забарного – Романо раскрыл окончательную сумму трансфера

Как сообщает Николо Скира, Ланс заплатил Удинезе за трансфер Товена шесть миллионов евро. За "черно-белых" Флориан выступал с января 2023 года. Всего он сыграл в 73 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 10 ассистов.

Товен – воспитанник Гренобля. Во Франции он успел поиграть за Бастию, Лилль и Марсель. Флориан был в составе сборной Франции, которая выиграла титул чемпиона мира в 2018 году.

Ланс этим летом представляет новичков в стиле сатирического сериала "Симпсоны".