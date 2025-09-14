Полузащитник Байера и сборной Аргентины Эсекиэль Паласиос проведет длительное время в лазарете.

В матче третьего тура Бундеслиги Байер победил Айнтрахт (3:1). Победу омрачила травма одного из полузащитников.

Байер победил сразу после увольнения Тен Хага, одолев Айнтрахт вдевятером – Гримальдо оформил дубль со штрафных

Как сообщает Kicker, Эсекиель Паласиос травмировал приводящую мышцу правой ноги. Аргентинцу понадобится операция. Ожидается, что восстановление затянется до конца года, а это означает, что хавбек пропустит почти всю Лигу чемпионов и сможет вернуться лишь на заключительные два матча основного этапа турнира.

Напомним, что Паласиос присоединился к Байеру в 2020 году. Всего за леверкузенцев он сыграл в 162 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 16 ассистов. Добавим, что Эсекиель в составе сборной Аргентины получал титул чемпиона мира в 2022 году.

К слову, Паласиосом интересовался Реал летом, впрочем, трансфер не состоялся.

Экс-форвард Динамо оформил дубль в Германии, выведя свою команду в лидеры – 6-й гол от украинца за 3 тура (ВИДЕО)