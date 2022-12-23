Чемпион мира Матюиди завершил карьеру
Бывший хавбек Ювентуса, ПСЖ и Сент-Этьена Блез Матюйди принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Француз трогательным постом и видеороликом в соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
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"Футбол, я так тебя любил. Футбол, ты дал мне так много, но пришло время остановиться. Оглядываясь назад на этот долгий путь, в моих глазах горят огни. Я осуществил детские и мужские мечты. Сегодня я с клубком в горле, но с гордостью перелистываю эту страницу", – написал Матюйди.
Блез в 2018 году стал чемпионом мира вместе со сборной Франции. На клубном уровне завоевал ряд трофеев: 17 с ПСЖ, из которых 5 – чемпионства Франции, и 5 в Ювентусе – 3 чемпионства, Кубок и Суперкубок Италии.
Последним клубом хавбека был Интер Майами, где он в 2020-м стал первой звездой в команде Бекхэма. Также Блез Матюйди на старте карьеры выступал за Труа и Сент-Этьен.
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