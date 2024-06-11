По сообщению The Athletic, Реал является мечтой для аргентинского игрока, однако трансфер не состоится как минимум этим летом.

ПСЖ нашел замену Мбаппе в Манчестер Сити – за чемпиона мира придется конкурировать с Челси и Атлетико

Напомним, что Хулианом также интересуется Атлетико. Форварда попытаются уговорить присоединиться к "матрасникам" партнеры по сборной Аргентины де Пауль, Молина и Корреа. Также к нему проявляют интерес Челси и ПСЖ.

К слову, Альварес выступает за Манчестер Сити с 2022 года. В общем 24-летний игрок сыграл за "горожан" в 103 матчах. В его активе 36 голов и 18 результативных передач. Сейчас игрок находится в расположении сборной Аргентины, с которой получал титул чемпиона мира в 2022 году.

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