Чемпион мира и Европы может возобновить тренерскую карьеру ради Валенсии

Лоран Блан входит в список кандидатов на пост главного тренера испанской Валенсии.

Французский специалист является приоритетным вариантом для "летучих мышей", утверждает L'Equipe. Отмечается, что Блан владеет испанским языком.

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По информации издания, на тренерскую должность в Валенсии также претендуют португалец Марку Силва и испанцы Кике Санчес Флорес и Эрнесто Вальверде.

К слову, последней командой Блана был ПСЖ, в котором он работал с 2013 по 2016 год. С парижанами он трижды выиграл чемпионат Франции и дважды Кубок страны (2014/15, 2015/16). Еще раньше (2010-2012) специалист был тренером сборной Франции, с которой также выигрывал чемпионат мира и Европы в статусе игрока.

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