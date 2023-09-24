Лига 1, 6 тур

Нант – Лорьян – 5:3

Голы: Альбин, 42, Джемерт, 46, Мохамед, 55, Молле, 83, Симон, 90+9 – Крупи, 6, Февр, 75, Тосин, 85

Брест – Лион – 1:0

Гол: Мунье, 88

Открывалась субботняя программа бретонским дерби. Нант на своем поле принимал Лорьян на своем поле. Встреча подарила невероятные впечатления и порадовала забитыми голами. Это в первом тайме команды обменялись забитыми голами. А после перерыва зрители увидели еще пять мячей. Лучший мяч забил Мохамед, пробив метров с 30 со штрафного. В итоге, Нант праздновал победу и набрал восемь баллов, что позволило "канаркам" переместиться на восьмую строчку.

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Кризисный Лион сменил тренера. Фабио Гроссо, победитель чемпионата мира 2006, вернулся к "ткачам", но теперь как тренер. Команда итальянца встречалась с сенсационным Брестом, который выдал довольно сильный старт. Лион абсолютно ничего не смог продемонстрировать в атаке. До 75 минуты у гостей было всего четыре удара в сторону ворот. "Пираты" атаковали разнообразнее, создавая больше моментов. Свой гол Брест выстрадал. На 88 минуте Мунье уже затолкал мяч в ворота Лопеса. Таким образом, подопечные Руа отпраздновали вторую победу, а Лион до сих пор находится на дне.

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