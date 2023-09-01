Севилья и Папу Гомес договорились о разрыве контракта, действовавшего до лета 2024-го, сообщает официальный сайт клуба.

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35-летний аргентинец получил статус свободного агента и ищет новый клуб. Зимой Папу Гомес выиграл со сборной ЧМ-2022.

Бывший игрок Металлиста провел в Севилье два с половиной сезона и выиграл Лигу Европы-2023. В его активе 10 голов и 6 ассистов за 90 матчей.