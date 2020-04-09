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Чемпион мира-1994 Мазиньо назвал преемника Месси – он уже играл в Барселоне

14:40 55 Читати українською
Чемпион мира-1994 Мазиньо назвал преемника Месси – он уже играл в Барселоне
Коутиньо и Неймар / Reuters

Бывший полузащитник ряда испанских клубов и сборной Бразилии Мазиньо поделился мыслями относительно замены Лионелю Месси в Барселоне, а также оценил вероятность возвращения на Камп Ноу своих сыновей.

"Если завтра Неймар сможет вернуться в Барселону, то они будут довольны. Это естественная замена для Месси. В мире это единственный игрок, который способен его заменить.

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Рафинья и Тьяго взволнованы. Тьяго уже седьмой год в Мюнхене, а Рафа сейчас в Виго. Они вернутся в Барселону, если это потребуется. Но с полной уверенностью ничего сказать нельзя", – рассказал чемпион мира-1994 Mundo Deportivo.

Напомним, сага с возвращением Неймара в столицу Каталонии продолжается уже несколько трансферных окон подряд. Ожидается, что летом скандальный бразилец таки вернется на Камп Ноу.

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