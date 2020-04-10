Чемпион мира-1966 Хантер госпитализирован с коронавирусом

Легенда Лидса и сборной Англии Норман Хантер попал в больницу из-за печально известного COVID-19, продолжающего терроризировать планету.

"Мы можем подтвердить, что легенда Лидс Юнайтед и сборной Англии Норман Хантер находится на лечении в больнице после положительного теста на COVID-19.

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В это трудное время мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и СМИ об уважении к пожеланиям Нормана и его семьи и предоставить необходимое им пространство. Продолжай бороться, Норман, мы все с тобой", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что Норман Хантер провел за "павлинов" 15 сезонов и дважды становился чемпионом Англии, а также завоевал Кубок-1972, Кубок Лиги в 1968-м и два Кубка ярмарок. В составе "Трех львов" экс-защитник стал чемпионом мира и взял бронзу Евро-1968.

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