Муса Дембеле приобрёл литовскую Минию, информирует инсайдер Фабрицио Романо. 28-летний француз подписал все документы через собственную инвестиционную группу Triple M, которая также владеет малийским клубом Манса.

Роналдо неожиданно снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Бразилии – он назвал причину

В настоящее время Миния занимает девятое место в Первой лиге Литвы (второй дивизион).

Ранее Дембеле поиграл за Фулхэм, Селтик, Лион и Атлетико. В Мадриде его карьера не сложилась – будучи в аренде, он провёл за "кольчонерос" только пять матчей, что не помешало ему выиграть чемпионат Испании сезона 2020/21.