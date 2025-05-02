Байер начал поиски тренера, чтобы заменить Хаби Алонсо, который может стать преемником Карло Анчелотти в Реале.

Испанский специалист вероятнее всего завершит свой отрезок карьеры в Германии и возглавит мадридцев после ухода Анчелотти.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, заменить Хаби Алонсо во главе Байера может Эрик Тен Хаг, который увольнение из Манчестер Юнайтед остается без клуба. Переговоры с нидерландцем и его представителями уже состоялись. В шорт-листе леверкузенцев есть и другие наставники, но 55-летний специалист является приоритетом.

Напомним, Байер под руководством Хаби Алонсо добыл титул чемпиона Германии в сезоне 2023/24.

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