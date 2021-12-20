Фиорентина договорилась с Лиллем о трансфере Жонатана Иконе, сообщает Фабрицио Романо. Стороны согласовали все детали перехода.

Иконе обойдется "фиалкам" в 15 миллионов евро. Лилль также получит 10% от дальнейшей перепродажи игрока. Жонатан подпишет 5-летний договор.

Иконе – воспитанник ПСЖ, но уже 4 сезона выступает за Лилль. 23-летний Жонатан стал чемпионом Франции. Он уже дебютировал за сборную Франции.

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