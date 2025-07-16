Нико Уильямс официально поставил свою подпись под новым контрактом с Атлетиком, который рассчитан аж до 2035 года.

Чемпиона Европы очень хотела Барселона, но не могла гарантировать быструю регистрацию в Ла Лиге. Уильямс-младший устал ждать и неожиданно продлил контракт с Атлетиком до 2035 года. Вингеру дали самую большую зарплату в истории баскского клуба – 10 млн евро "чистыми" ежегодно. Вчера (15 июля) состоялось официальное подписание бумаг.

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"У нас на кону очень амбициозные цели, такие как Лига чемпионов. Что может быть лучше, чем сделать это с клубом моей жизни? Я хотел бы продолжать творить историю здесь, на Сан-Мамесе, с болельщиками и моей семьей.

Мы с Иньяки оба всегда мечтали об этом моменте. Мой брат является ориентиром для всех и, прежде всего, для меня. Я думаю, что он лучший капитан. Я с нетерпением жду, когда буду видеть его с этой повязкой еще долго.

Я надеюсь отблагодарить по максимуму всех фанатов Атлетика за то, что они мне дали. Надеюсь приносить им удовольствие, как всегда. Это также для них, я всегда чувствовал к себе большую благосклонность, я очень горжусь нашими болельщиками", – цитирует 23-летнего Нико пресс-служба Атлетика.

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