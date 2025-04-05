Кандидатуру Манчини предложили Конфедерации футбола Бразилии, которая не так давно объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной команды, сообщает Goal.

Гвардиола может покинуть Манчестер Сити для работы в сборной – этой команде уже отказал Анчелотти

Отмечается, что итальянский специалист заинтересован в должности. В Конфедерации же не спешат принимать решение, поскольку ближайшие матчи запланированы аж на июнь (квалификация к чемпионату мира-2026). Фаворитом на должность наставника является Жорже Жезуш, среди претендентов звучали фамилии Анчелотти и Моуринью. К слову, Манчини сейчас находится в поиске работы после увольнения с должности наставника сборной Саудовской Аравии.

Напомним, предыдущий руководитель сборной Бразилии, Доривал Жуниор, возглавил команду 8 января 2024 года и провел во главе команды всего 16 матчей. Последней каплей стало разгромное поражение от Аргентины в отборе к ЧМ-2026.

Роналду дублем принес победу Аль-Насру в дерби – Криштиану забил 931 гол в карьере и поднял команду в топ-3