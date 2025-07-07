Аль-Духайль на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Марко Верратти. Сроки и условия сделки не разглашаются.

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Ранее чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии выступал за другой клуб из Дохи, Аль-Араби. Вместе с ним Марко боролся за выживание. Аль-Духайль же привык бороться за чемпионство.

Напомним, что 32-летний Верратти является легендой ПСЖ, за которую провел около 300 матчей.