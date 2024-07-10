Защитник Леонардо Спинаццола стал первым усилением для Антонио Конте, информирует пресс-служба партенопейцев.

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Инсайдер Николо Скира раскрывает подробности сделки – защитник перешел свободным агентом и подписал контракт на 2 года, за каждый из которых получит по 1,8 млн евро зарплаты. Предыдущие 5 сезонов Спинаццола выступал за Рому. В футболке "волков" отыграл 151 матч, оформив 7 голов и 21 ассист.

Напомним, что 31-летний Спинаццола выигрывал Евро-2020 в составе сборной Италии. Тот турнир оказался для Леонардо горько-сладким. Он был одним из самых ярких игроков, пока в четвертьфинале против Бельгии не получил тяжелую травму ахилла. Вместо карьерного прорыва латераля ждали 9 месяцев восстановления.

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