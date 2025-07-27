Пачука на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Вильямом Карвалью, который покинул Бетис на правах свободного агента. Детали сделки не разглашаются.

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Карвалью провел в севильском клубе семь сезонов, перейдя из лиссабонского Спортинга летом 2018 года. Он сыграл 223 официальных матча, в которых забил 11 голов и оформил 16 голевых передач. Полузащитник является рекордсменом по количеству матчей за команду среди легионеров.

В составе Бетиса Уильям выиграл Кубок Испании в 2022 году. Ранее, в 2016 году, он стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

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