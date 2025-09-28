Андреа Белотти получил серьезную травму в матче 5-го тура Серии А с Интером (0:2). Он покидал поле в слезах. Оказалось, что форвард порвал переднюю крестообразную связку левого колена. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте сардинского клуба.

В ближайшие дни нападающий пройдет дополнительные обследования и осмотры у специалистов, чтобы определить сроки и характер восстановления. Однако, как правило, такие травмы требуют длительного периода лечения – около 9 месяцев. Можно сказать, что сезон для Белотти завершен.

Андреа Белотти считается "сбитым летчиком". Ему не удалось заиграть в Роме, после чего его карьера пошла на спад. Форвард также не смог закрепиться в Фиорентине, Комо и Бенфике. Кальяри решил дать ему очередной шанс – в матче 4-го тура с Лечче Белотти оформил дубль.

Напомним, что Андреа является чемпионом Европы 2020 года в составе сборной Италии.

