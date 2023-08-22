С чемпионом Европы-2020 ведет переговоры сенсация Бундеслиги прошлого сезона – Унион Берлин, сообщает Фабрицио Романо.

Капитан Ювентуса останется в Европе – звездный итальянец не повелся на деньги саудитов

Сейчас игрок еще не дал согласия на переход, но Ювентус сообщил о намерении попрощаться с защитником. На этой неделе судьба трансфера должна определиться окончательно.

Заметим, что контракт Лео Бонуччи с туринцами завершается летом 2024 года. В составе Ювентуса он сыграл 500 матчей, в которых забил 37 голов и оформил 10 результативных передач. Защитник вместе с "бьянконери" восемь раз становился чемпионом Италии, завоевал 4 Кубка Италии и добыл 5 Суперкубков. Ранее Бонуччи заявил, что по завершении сезона 2023/24 планирует завершить карьеру.

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