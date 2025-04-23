Контракт бразильца с "канонирами" завершается летом 2025 года. Несмотря на то, что в соглашении есть пункт о дополнительном сезоне, он не будет активирован.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Жоржиньо покинет Арсенал на правах свободного агента. Полузащитник не ведет переговоры с Саудовской Аравией. Главным кандидатом на бразильца является Фламенго, который тренирует экс-звезда Челси и Атлетико Филипе Луис. Клуб уже сделал предложение опорнику "канониров".

Напомним, Жоржиньо выступает за Арсенал с января 2023 года. В целом он отыграл за лондонцев в 78 матчах, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

К слову, Жоржиньо выступает за сборную Италии, с которой в 2021 году получал титул чемпиона Европы.

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