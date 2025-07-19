Пумас УНАМ близок к подписанию легендарного португальского голкипера Руй Патрисиу, сообщает Goal. Сделка может быть оформлена уже в ближайшие дни – опытный вратарь должен заменить Кейлора Наваса, трансфер которого сорвался.

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37-летний Патрисиу выигрывал Евро-2016 со сборной Португалии и имеет за плечами более 100 матчей за национальную команду. В клубной карьере он выступал за Спортинг, Вулверхэмптон, Рому, Аталанту и недавно представлял Аль-Айн, с которым играл на Клубном чемпионате мира-2025 – правда, пропустил 6 голов в 2 матчах.

В прошлом сезоне в Аталанте он почти не играл – только 6 поединков, что вызывает определенное беспокойство у фанатов. Несмотря на это, мексиканский клуб верит, что опыт и лидерские качества Патрисиу будут полезны команде.

Клуб планирует завершить трансфер уже в ближайшие дни.

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