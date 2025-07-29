Форвард Ливерпуля Федерико Кьеза близок к уходу из команды после провального сезона на Энфилде. Главный тренер Арне Слот не взял итальянца в предсезонное турне, четко дав понять – на него больше не рассчитывают.

Кьеза допустил возвращение в Ювентус – он поставил цель на предсезонку с Ливерпулем

Как сообщает Calciomercato, на игрока претендовал Фенербахче, которым руководит Жозе Моуринью, однако Кьеза отклонил этот вариант – приоритетом для 27-летнего футболиста является возвращение в Серию A. В то же время главной преградой остается его заработная плата – 7 миллионов евро в год. Такую сумму вряд ли потянут даже заинтересованные клубы – Милан, Наполи, Аталанта и Рома.

Кьеза, который со сборной Италии стал чемпионом Европы в 2021 году, перешел в Ливерпуль из Ювентуса за 12 миллионов евро, однако так и не закрепился в основе. За сезон он провел лишь 14 матчей, сыграл 466 минут и забил 2 гола. Причины – травмы, мощная конкуренция в атаке и отсутствие доверия со стороны тренеров.

Кьеза стремится иметь стабильную игровую практику. Серия А выглядит оптимальным вариантом, тем более, что возможно воссоединение с бывшими наставниками – Аллегри или Конте. В Ливерпуле готовы продать итальянца даже за сумму ниже, чем была уплачена Ювентусу. Но пока что ключ к трансферу – уменьшение зарплатных запросов самого Кьезы.

Контракт игрока с Ливерпулем действует до 2028 года.

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