Именитый специалист Фернанду Сантуш вернулся к работе и будет работать со сборной Азербайджана.

Официальный сайт Федерации футбола Азербайджана сообщил, что 69-летний португалец возглавит команду. Пресс-служба не разгласила детали контракта с Фернанду Сатушем, но заметила, что сотрудничество с тренером будет долгосрочным.

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Руководство Федерация очертило задачи для португальца. Сантуш должен построить конкурентоспособную команду и успешно выступить с ней в отборочном этапе на Евро-2028.

Напомним, что специалист выигрывал чемпионат Европы в 2016 году с Криштиану Роналду и Ко, а также Лигу наций с Португалией. Кроме португальцев, Сантуш возглавлял сборные Греции и Польши. Последним местом работы тренера был Бешикташ, с которым он проработал всего три месяца.

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