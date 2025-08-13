Ньюкасл в своих соцсетях объявил о переходе Малика Чау из Милана. 24-летний защитник подписал контракт с "сороками" до 2030 года.

Милан получит за своего игрока 36 миллионов евро. Кроме того, "россонери" смогут рассчитывать на четыре млн бонусов. Чау присоединился к итальянскому клубу в 2022 году, перейдя из Шальке. Всего он сыграл за Милан в 85 матчах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Малик в составе молодежной сборной Германии получил титул чемпиона Европы U-21 в 2021-м. Он также вызывался в первую команду Бундестима, но участвовал только в товарищеских матчах.