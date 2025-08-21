Сассуоло на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Доменико Берарди. Вингер подписал контракт до лета 2029 года.

С июля 2011 года Доменико является символом и флагманом Сассуоло. Он провел за команду 400 матчей, в которых забил 148 голов и оформил 110 голевых передач. Берарди является лучшим бомбардиром клуба за всю его историю, примером таланта, страсти и преданности черно-зеленым цветам.

"Сассуоло – мой дом. Быть частью Сассуоло – означает быть частью семьи. Черно-зеленая футболка символизирует мою историю, мою карьеру, мою страсть. Здесь я стал человеком и футболистом, и я счастлив и горд тем, что продолжаю испытывать уникальные эмоции, играя в этих цветах. Я благодарю семью Скуинки, руководство, весь клуб, персонал, моих товарищей по команде и болельщиков за то, что они всегда рядом со мной. Нам еще так много предстоит пережить вместе!", – отметил Берарди.

Напомним, что Берарди выигрывал Евро-2020 в составе сборной Италии. Прошлый сезон он провел в Серии В.

