Чемпион Европы-2024 в составе сборной Испании Альваро Мората не может покинуть Галатасарай, несмотря на достигнутую устную договоренность с Комо. Как сообщает GOAL, испанец уже согласовал переход в клуб, который возглавляет Сеск Фабрегас, но его трансфер оказался в подвешенном состоянии из-за ситуации вокруг Виктора Осимхена.

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Мората пребывает в аренде в турецком клубе до января 2026 года – его контракт принадлежит Милану. Галатасарай изначально дал "зеленый свет" на возвращение форварда в Италию и переход в Комо, однако теперь отказывается его отпускать, пока не будет решена ситуация с Осимхеном.

Клуб сосредоточен на сложных переговорах с Наполи по трансферу нигерийского нападающего, которые тормозятся из-за финансовых требований, структуру платежей и условия перепродажи. Из-за этого Галатасарай приостановил все связанные сделки – включая возвращение Мораты.

Кроме того, из-за травмы Мауро Икарди главный тренер Окан Бурук решил вернуть Морату к предсезонной подготовке с командой.

В Комо ожидают испанца, получив предварительное согласие как от него, так и от Милана. Но пока Галатасарай не определится с Осимхеном, никаких дальнейших шагов по Морате сделано не будет. Сообщается, что турецкий клуб вряд ли активирует опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении с Миланом.

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