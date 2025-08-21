Хавбек Ливерпуля Харви Эллиот в ближайшее время может стать игроком РБ Лейпциг.

Харви Эллиот может покинуть Ливерпуль этим летом. Как сообщает журналист Флориан Платтенберг, английский полузащитник согласовал личные условия с РБ Лейпциг. Немецкий клуб рассматривает Эллиота как замену Хави Симонсу, который должен перейти в Челси.

Тоттенхэм охотится за чемпионом Европы в составе Ливерпуля – травма звезды заставила действовать

Ливерпуль пока что ждет официального предложения. Ранее сообщалось, что мерсисайдцы оценивают игрока примерно в 58 миллионов евро. Впрочем, официальное предложение от РБ Лейпциг может поступить только после того, как клуб завершит продажу Симонса, которого оценивают в 70 миллионов евро.

Эллиот присоединился к Ливерпулю в 2019 году из Фулхэма. Несмотря на молодой возраст, он уже провел 148 матчей во всех турнирах, но оставался скорее игроком ротации как при Юргене Клоппе, так и под руководством Арне Слота.

Этим летом 22-летний хавбек напомнил о своем потенциале, когда помог сборной Англии U-21 защитить титул чемпиона Европы и получил награду лучшего игрока турнира.

Если трансфер Хави Симонса в Челси будет завершен, РБ Лейпциг получит шанс подписать Эллиота, который стремится реализовать себя на высоком уровне.

Манчестер Сити и Челси ведут борьбу за звезду Бундеслиги – "синие" хотят схитрить