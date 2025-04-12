В прошлом году испанец решил остаться в баскском клубе, хотя Барселона хотела видеть игрока в своей команде.

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Как сообщает estadio deportivo, Нико Уильямс рассматривает вариант продлить свой контракт с Атлетиком еще на два сезона. Баски в новом соглашении хотят увеличить клаусулу, которая сейчас составляет 60 млн евро, чтобы ни один клуб не смог позволить себе выплатить ее.

Напомним, что Нико Уильямс сыграл за Атлетик в 162 матчах во всех турнирах. В активе испанца 29 голов и 30 результативных передач. С клубом он выигрывал Кубок Испании. Нико вызывается в национальную сборную, с которой он получил титул чемпиона Европы.

К слову, кроме Барселоны, Уильямсом активно интересуется лондонский Арсенал.

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