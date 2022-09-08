Защитник Милана Алессандро Флоренци долго не сможет помочь команде на футбольном поле.

Опытный итальянец получил повреждение в матче 4-го тура Серии А против Сассуоло (0:0), который состоялся 30 августа. Именно поэтому Милан был вынужден экстренно арендовать у Барселоны Сержиньо Деста.

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Сегодня, 8 сентября, Флоренци прооперировали в Финляндии, сообщает официальный сайт Милана. Процедура прошла успешно, и завтра Алессандро вернется в Италию, чтобы начать процесс реабилитации. Ожидается, что он полностью поправится через пять месяцев.

К слову, Флоренци перебрался в Милан летом 2021 года и помог "россонери" стать чемпионами Италии в прошлом сезоне. В общей сложности за команду Стефано Пиоли 31-летний защитник провел 32 матча, в которых забил 2 гола.

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