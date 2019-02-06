Чемпион Европы и мира по плаванию навестил Шахтер в Турции

Известный украинский пловец Михаил Романчук прибыл в расположение Шахтера в Турции.
В гости к Шахтеру прибыл звездный гость. Команду в Турции посетил чемпион Европы и мира по плаванию Михаил Романчук.
Шахтер предлагает стать частью команды за 100 тысяч гривен
Плавец встретился с голкипером Андреем Пятовым и полузащитником Тарасом Степаненко.
7 февраля "горняки" проведут свой последний контрольный матч на втором сборе. Соперником будет австрийский Ваккер.
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