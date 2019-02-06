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Чемпион Европы и мира по плаванию навестил Шахтер в Турции

13:45 28 Читати українською
Чемпион Европы и мира по плаванию навестил Шахтер в Турции
Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Михаил Романчук / ФК Шахтер

Известный украинский пловец Михаил Романчук прибыл в расположение Шахтера в Турции.

В гости к Шахтеру прибыл звездный гость. Команду в Турции посетил чемпион Европы и мира по плаванию Михаил Романчук.

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Плавец встретился с голкипером Андреем Пятовым и полузащитником Тарасом Степаненко.

7 февраля "горняки" проведут свой последний контрольный матч на втором сборе. Соперником будет австрийский Ваккер.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Видеоновости Зимние сборы Андрей Пятов Андрей Пятов
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