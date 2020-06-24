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Чемпион Европы близок к переходу из Бетиса в Лестер

15:42 - Читати українською
Чемпион Европы близок к переходу из Бетиса в Лестер
Роналду, Карвалью и Силва / Getty Images

Хавбек Бетиса Вильям Карвалью имеет хороший шанс продолжить карьеру в Англии.

Лестер уже договорился с португальцем относительно личного контракта, утверждает Mаrca.

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"Лисам" еще нужно согласовать сумму трансфера с Бетисом, и здесь есть определенные проблемы. В 2018 году испанцы заплатили 16 млн евро лиссабонскому Спортингу за 75% прав на чемпиона Европы. "Огурцы" имели возможность выкупить остальное за 10 млн, но отказались. Теперь Лестеру необходимо решить вопрос и со Спортингом и с Бетисом, чтобы подписать Карвалью "полностью".

В нынешнем сезоне Вильям провел лишь 9 матчей в Примере, результативными действиями не отличался.

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Англия Трансферы Испания Вильям Вильям Карвалью Бетис Бетис Лестер Сити Лестер Сити
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