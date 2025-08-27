34-летний Алессандро Флоренци официально повесил бутсы на гвоздь.

В своем Instagram игрок щемяще попрощался с футболом, опубликовав эмоциональное видео.

Флоренци за время своей карьеры поиграл за Рому ПСЖ, Валенсию, Кротоне и Милан, который стал его последним клубом. Также Алессандро становился чемпионом Европы со сборной Италии благодаря победе на Евро-2020.

В активе Алессандро всего 526 официальных матчей на клубном уровне, оформив 75 голов и 43 ассиста. Больше всего он отыграл за Рому – 280 матчей.

