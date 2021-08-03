О переходе 34-летнего Сиригу на правах свободного агента сообщил официальный сайт Дженоа.

Ювентус подписал чемпиона мира, на которого претендовал Шахтер

Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон. Последним клубом опытного вратаря был Торино. Также Сальваторе поиграл за ПСЖ (4 чемпионства Франции), Севилью, Палермо и ряд других клубов.

Недавно Сиригу стал чемпионом Европы в составе сборной Италии и даже вышел на замену на последней минуте игры против Уэльса. Всего в его активе 27 матчей за "Скуадру Адзурру" (из них 23 – в стартовом составе).

Заметим, Дженоа может подписать еще и динамовца Владислава Супрягу, которым "грифоны" предметно интересуются уже несколько месяцев.

Як перехитрити УЄФА, уникнути 3-матчевої дискваліфікації і зіграти на Мундіалі: унікальний випадок в історії футболу