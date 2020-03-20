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Чемпион Европы-2008 сделал большие запасы пива на период карантина – фото дня

21:21 48 Читати українською
Чемпион Европы-2008 сделал большие запасы пива на период карантина – фото дня
Дани Гуиса / Фото из открытых источников

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь всех жителей Европы. Для того чтобы пережить вспышку COVID-19 кто-то запасается терпением, а кто-то... свежим пивом.

Триумфатор Евро-2008 и лучший бомбардир Примеры того сезона Дани Гуиса во время вынужденного карантина зашел пополнить свои продуктовые запасы в супермаркет. Нападающий на своей странице в социальной сети Instagram поспешил выложить фотографию из магазина, подписав ее шутливым комментарием: "Свеженькое пивко, чтобы пережить карантин".

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Напомним, Испания занимает второе место в Европе по скорости распространения заболевания. По состоянию на 20 марта в стране инфицировано 20410 человек, зафиксировано 1043 летальных случая, еще 1588 человек полностью вылечились.

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Cervecita fresquita para pasar la cuarentena

Допис, поширений Danigüizaoficial (@daniguizaoficial)

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Испания коронавирус футбольные курьёзы Дані Гуїса Дані Гуїса
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