Чемпион Англии официально назначил нового тренера
12:31 - Читати українською
Лестер определился со специалистом, который будет работать с командой в сезоне 2024/25.
Энцо Мареска после завершения сезона променял "лис" на Челси. Лестер длительное время искал нового тренера и остановился на Стивене Купере.
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Пресс-служба "лисов" сообщила, что 44-летний специалист подписал соглашение с клубом до 2027 года. Последним клубом Купера был Ноттингем Форест, который он покинул в декабре 2023 года и с тех пор находился в отпуске.
Напомним, что Лестер в сезоне 2023/24 выступал в Чемпионшипе и сумел получить путевку в АПЛ. "Лисы" сенсационно становились чемпионами Англии в кампании 2015/16.
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