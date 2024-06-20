Лестер определился со специалистом, который будет работать с командой в сезоне 2024/25.

Энцо Мареска после завершения сезона променял "лис" на Челси. Лестер длительное время искал нового тренера и остановился на Стивене Купере.

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Пресс-служба "лисов" сообщила, что 44-летний специалист подписал соглашение с клубом до 2027 года. Последним клубом Купера был Ноттингем Форест, который он покинул в декабре 2023 года и с тех пор находился в отпуске.

Напомним, что Лестер в сезоне 2023/24 выступал в Чемпионшипе и сумел получить путевку в АПЛ. "Лисы" сенсационно становились чемпионами Англии в кампании 2015/16.

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