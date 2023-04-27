– Вы ездили на матчи сборной Украины. Павелко хотел такое какое-то совещание сделать, чтобы вы все общались.

– Да, да. Я даже был в комитете Маркевича в УАФ.

Вернидуб: Мечтаю поработать в Динамо или Шахтере

– И чем вы занимались?

– Да ничем. Когда сняли Саню Головко (с должности главного тренера молодежной сборной Украины - прим.) и назначили Руслана Ротаня, я тогда был единственный против этого всего. Сказал, что не понимаю этого.

Меня никто не поддержал, и я сказал, что, видимо, не должен здесь находиться. "Зачем я вам нужен? Я ушел". Приехал и сразу уехал, – рассказал Вернидуб в интервью Sportarena.

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