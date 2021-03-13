"Катастрофы не произошло, не нужно посыпать голову пеплом, я и до матча говорил, что Рома – фаворит. Правда, много Шахтер пропустил. Поражение со счетом 0:3 – незаслужено. "Горняки" как минимум наработали на один гол.

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На что Шахтер может рассчитывать в матче с Ромой? Шансов на общий успех в этом противостоянии очень мало. 0:3 – это крайне плохой счет. Однако, чем черт не шутит. Если Рома дома забила три мяча, то почему бы Шахтеру этого не сделать на своем поле? Однако, думаю, римляне в Киеве не станут отсиживаться в обороне. Фонсека, как никто другой, прекрасно понимает – Шахтеру нельзя отдавать инициативу, нельзя подпускать его близко к своим воротам. Уверен, в ответном матче мы увидим тот же сценарий, что и в первой игре", – сказал Кравченко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Шахтер на выезде был разгромлен Ромой со счетом 0:3. Ответный матч состоится уже через неделю, 18 марта.

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