Челтенхэм уступил Манчестер Сити в 1/16 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Челтенхэм – Манчестер Сити.

Представитель четвертого дивизиона героически держал оборону, а на 59 минуте даже умудрился забить. Алфи Мэя забыли перед воротами, и форвард Челтенхэма расстрелял Стеффена.

Ман Сити спасся от позора в Кубке Англии – Зинченко остался в стороне от камбэка против представителя 4-го дивизиона

Мечты хозяев жили до 81 минуты, когда Фоден замкнул идеальную подачу Канселу. Вскоре Жезус вывел Манчестер Сити вперед, а контрольный в голову выполнил Торрес. 1:3 – "горожане" без Александра Зинченко натужно проходят в 1/8 Кубка Англии.