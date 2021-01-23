Кубок Англии, 1/16 финала

Челтенхэм – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Мей, 59 – Фоден, 81, Жезус, 84, Торрес, 90+4

Александр Зинченко в новом году превратился в основного левого защитника Манчестер Сити. Он играет в каждом матче АПЛ, поэтому на кубковый поединок получил отдых. В старте против Челтенхэма вышел его конкурент – Бенжамен Менди. Француз потерял доверие Гвардиолы и остался третьим выбором на левый фланг обороны после Канселу.

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Экспериментальный состав Манчестер Сити владел инициативой, контролировал мяч и чаще создавал моменты. Самыми заметными были Марез, Фоден и Жезус, но лучший шанс отличиться до перерыва имел тот же Менди. Мощный удар конкурента Зинченко на линии ворот чудом остановил защитник Челтенхэма!

Espetacular Ben Tozer, do Cheltenham, salvando a finalização de Mendy em cima da linha pic.twitter.com/KHHpvdwJbv — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 23, 2021

В первом тайме "горожане" так и не смогли размочить ворота команды четвертого дивизиона. Зато сам Челтенхэм достойно отвечал, беспокоя оборону и голкипера Сити со стандартов. В первом тайме у стадиона начали стрелять фейерверки, кое-что долетало даже на поле, поэтому арбитру пришлось остановить игру.

На старте второй половины встречи Жезус в своем стиле опозорился, не реализовав выход один на один после классного паса Фодена. Злой Гвардиола только возмущался на скамейке запасных. А хозяева продолжали искать малейшие возможности подобраться к чужим владениям. Большим козырем стали ауты в исполнении Тозера.

На 60-й минуте капитан Челтенхэма бросил мяч аж на линию вратарской, где Ляпорт проиграл воздух (апеллировал, что его толкали), а Алфи Мэй протолкнул сферу в сетку! Аутсайдер повел в счете! А Пеп бросился делать замены. Одной из жертв стал Менди, вместо которого вышел не Зинченко, а Канселу.

Фил Фоден сегодня был не просто лидером Манчестер Сити, а с огромным отрывом лучшим игроком на поле. Он очередной магической передачей вывел Мареза на ворота, одна алжирец не сумел переиграть голкипера. Фоден все же нашел возможность спасти "горожан" и за 10 минут до финального свистка замкнул подачу Канселу, сравняв счет.

Через несколько мгновений Габи Жезус получил пас из глубины от Фернандиньо и расстрелял голкипера, а Торрес установил итоговый счет – 1:3. Манчестер Сити даже не довел дело до овертаймов. Гвардиола шагает дальше в Кубке Англии. Путь у него традиционно легкий.

Man City's FA Cup opponents since 2017/18:



Burnley

Cardiff

Wigan

Rotherham

Burnley

Newport

Swansea

Brighton

Watford

Port Vale

Fulham

Sheff Wed

Newcastle

Arsenal (final)

Birmingham

Cheltenham



Staggering stuff, no wonder they always go far! — Henry Jackson (@HenryJackson87) January 11, 2021

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