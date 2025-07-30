Полузащитник РБ Лейпциг Хави Симонс в ближайшее время должен присоединиться к действующему обладателю Клубного чемпионата мира.

Трансфер Симонса из РБ Лейпциг в Челси находится на финальной стадии, утверждает инсайдер Николо Скира. Осталось согласовать некоторые детали – стороны имеют договоренности относительно личных условий в контракте нидерландца.

Мудрик нашел новое занятие во время отстранения от футбола – ВИДЕО 18+

Отмечается, что наставник лондонцев Энцо Мареска сыграл ключевую роль в этом подписании. Ранее сообщалось, что Хави Симонса также хотят подписать Арсенал и Бавария.

Напомним, в январе РБ Лейпциг выкупил Симонса у ПСЖ за 50 миллионов евро, установив клубный рекорд. Но футболист сообщил руководству, что хочет сменить клуб из-за отсутствия Лиги Чемпионов в новом сезоне. В составе РБ Лейпциг Симонс провел 76 матчей, в которых отметился 21 голами и 23 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

Excl. - Xavi #Simons to #Chelsea from #Leipzig is at the final stage. Last details and then the young dutch talent will be a #CFC’s player. Already agreed personal terms for long term contract. Enzo #Maresca had a key-role in the deal. #transfers https://t.co/zzH6WvjzIj — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2025

Челси выиграл Клубный чемпионат мира-2025, шокировав ПСЖ тремя голами до перерыва – Палмер оформил 2+1