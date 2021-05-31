Благодаря победе в ЛЧ "пенсионеры" получат от УЕФА немалые призовые, львиную долю из которых готовы вложить в усиление состава в летнее трансферное окно. Приоритетом для Челси является подписание форварда.

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Основным кандидатом на переезд в Лондон является Ромелу Лукаку, который в свое время не сумел закрепиться в Челси (правда, бельгиец был еще очень молод). "Синие" настроены воспользоваться финансовыми проблемами Интера который вынужден продавать ключевых футболистов. Из-за этого действующий чемпион Италии уже потерял главного тренера – Антонио Конте досрочно разорвал контракт. с "нерадзурри".

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28-летний Лукаку, скорее всего, покинет Интер, а Челси является главным кандидатом на подписание бомбардира. Также лондонцы хотят переманить Адаму Траоре из Вулверхэмптона и Эрлинга Холанда из Боруссии Д, но трансфер норвежца – приоритет на 2022 год.

Ради таких приобретений "пенсионеры" готовы отпустить нескольких игроков. В частности, Оливье Жиру, который близок к переходу в Милан. Большие шансы на уход из клуба имеют форвард Тамми Абрахам и защитник Эмерсон Пальмиери. В ближайшее время в список могут добавиться и другие имена, сообщает Sky Sports.

Напомним, по ходу сезона 2020/21 Челси сменил Фрэнка Лэмпарда на Томаса Тухеля. Лондонская команда финишировала 4-й в АПЛ, дошла до финала Кубка Англии и обыграла Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов благодаря голу Кая Хаверца.

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