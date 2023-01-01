Челси договорился с Монако о трансфере Бенуа Бадиашиля, сообщает The Athletic. В скором времени 21-летний центрбек пройдет медосмотр.

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Бадиашиль подпишет с Челси долгосрочный контракт. Трансфер обойдется лондонскому клубу в 37-38 миллионов евро, это только вопрос времени.

Челси переключился на француза после неудачной попытки подписать Гвардиола. Другими вариантами на усиление задней линии были Ндика из Айнтрахта и Инкапье из Байера.

Бадиашиль уже 5-й сезон играет на высоком уровне в основе Монако. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей. Бенуа призван компенсировать потери Рюдигера и Кристенсена.

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