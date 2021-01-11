Пандемия заставила Челси закрыть собственную академию в неделю, сообщает Goal.

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Источник сообщает, что в академии было зафиксировано около 20-ти положительных тестов на COVID-19, что и побудило руководство лондонского клуба на такой радикальный шаг. В течение недели юные футболисты будут тренироваться индивидуально в домашних условиях.

После 17-ти туров АПЛ главная команда Челси расположилась на 9-й строчке турнирной таблицы с 26-ю очками.

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