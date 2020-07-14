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Челси заинтересован в услугах Йовича

10:54 - Читати українською
Челси заинтересован в услугах Йовича
Лука Йович / Фото AS

Лондонский гранд пытается мощно усилить свое атакующее звено летом.

Форвард Реала Лука Йович попал на радары Челси, сообщает Mundo Deportivo.

Реал выставил скандального Йовича на продажу

По информации источника, в ближайшее время мадридцы получат официальное предложение относительно 22-летнего серба. Стоит отметить, что в лагере Реала также не прочь избавиться от звездного нападающего, который за год не смог закрепиться в команде "сливочных".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Йович провел 16 матчей, в которых отметился только двумя голами и одним ассистом.

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